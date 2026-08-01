Giá Butthole Coin hôm nay

Giá Butthole Coin (BUTTHOLE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.32% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BUTTHOLE sang USD là $ 0 mỗi BUTTHOLE.

Butthole Coin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 342,760, với nguồn cung lưu hành 999.99M BUTTHOLE. Trong vòng 24 giờ qua, BUTTHOLE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.133071, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BUTTHOLE biến động -0.22% trong giờ qua và +17.87% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 69.56K.

Thông tin thị trường Butthole Coin (BUTTHOLE)

Vốn hóa thị trường $ 342.76K$ 342.76K $ 342.76K Khối lượng (24H) $ 69.56K$ 69.56K $ 69.56K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 342.76K$ 342.76K $ 342.76K Nguồn cung lưu thông 999.99M 999.99M 999.99M Tổng cung 999,991,959.0 999,991,959.0 999,991,959.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Butthole Coin là $ 342.76K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 69.56K. Nguồn cung lưu hành của BUTTHOLE là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999991959.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 342.76K.