Giá Buttcoin2026 hôm nay

Giá Buttcoin2026 (BUTTCOIN2026) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 4.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BUTTCOIN2026 sang USD là $ 0 mỗi BUTTCOIN2026.

Buttcoin2026 hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 379,174, với nguồn cung lưu hành 982.52M BUTTCOIN2026. Trong vòng 24 giờ qua, BUTTCOIN2026 được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BUTTCOIN2026 biến động -0.00% trong giờ qua và +24.90% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Buttcoin2026 (BUTTCOIN2026)

Vốn hóa thị trường $ 379.17K$ 379.17K $ 379.17K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 379.17K$ 379.17K $ 379.17K Nguồn cung lưu thông 982.52M 982.52M 982.52M Tổng cung 982,521,847.4938309 982,521,847.4938309 982,521,847.4938309

Vốn hoá thị trường hiện tại của Buttcoin2026 là $ 379.17K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BUTTCOIN2026 là 982.52M, với tổng nguồn cung là 982521847.4938309. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 379.17K.