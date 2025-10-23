Thông tin giá theo USD của Bush Ripper ($RIPPER)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00000129$ 0.00000129 $ 0.00000129 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -1.30% Biến động giá (1D) +16.12% Biến động giá (7 ngày) +27.99% Biến động giá (7 ngày) +27.99%

Giá thời gian thực của Bush Ripper ($RIPPER) là --. Trong 24 giờ qua, $RIPPER được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của $RIPPER là $ 0.00000129, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, $RIPPER đã biến động -1.30% trong 1 giờ qua, +16.12% trong 24 giờ và +27.99% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bush Ripper ($RIPPER)

Vốn hóa thị trường $ 76.87K$ 76.87K $ 76.87K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 76.87K$ 76.87K $ 76.87K Nguồn cung lưu thông 420.69B 420.69B 420.69B Tổng cung 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bush Ripper là $ 76.87K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của $RIPPER là 420.69B, với tổng nguồn cung là 420690000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 76.87K.