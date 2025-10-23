Thông tin giá theo USD của Burning Man Coin (BURNINGMAN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00000539 $ 0.00000539 $ 0.00000539 Thấp nhất 24H $ 0.00000569 $ 0.00000569 $ 0.00000569 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00000539$ 0.00000539 $ 0.00000539 Cao nhất 24H $ 0.00000569$ 0.00000569 $ 0.00000569 ATH $ 0.00014156$ 0.00014156 $ 0.00014156 Giá thấp nhất $ 0.00000491$ 0.00000491 $ 0.00000491 Biến động giá (1 giờ) +0.49% Biến động giá (1D) +1.51% Biến động giá (7 ngày) +1.48% Biến động giá (7 ngày) +1.48%

Giá thời gian thực của Burning Man Coin (BURNINGMAN) là $0.00000571. Trong 24 giờ qua, BURNINGMAN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000539 và cao nhất là $ 0.00000569, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BURNINGMAN là $ 0.00014156, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000491.

Về hiệu suất ngắn hạn, BURNINGMAN đã biến động +0.49% trong 1 giờ qua, +1.51% trong 24 giờ và +1.48% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Burning Man Coin (BURNINGMAN)

Vốn hóa thị trường $ 5.71K$ 5.71K $ 5.71K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.71K$ 5.71K $ 5.71K Nguồn cung lưu thông 999.29M 999.29M 999.29M Tổng cung 999,287,884.440329 999,287,884.440329 999,287,884.440329

Vốn hoá thị trường hiện tại của Burning Man Coin là $ 5.71K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BURNINGMAN là 999.29M, với tổng nguồn cung là 999287884.440329. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.71K.