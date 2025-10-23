Thông tin giá theo USD của Burning Jup (BURN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00190945 Cao nhất 24H $ 0.00205897 ATH $ 0.002677 Giá thấp nhất $ 0.00082187 Biến động giá (1 giờ) -0.12% Biến động giá (1D) +7.52% Biến động giá (7 ngày) -10.57%

Giá thời gian thực của Burning Jup (BURN) là $0.00205638. Trong 24 giờ qua, BURN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00190945 và cao nhất là $ 0.00205897, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BURN là $ 0.002677, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00082187.

Về hiệu suất ngắn hạn, BURN đã biến động -0.12% trong 1 giờ qua, +7.52% trong 24 giờ và -10.57% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Burning Jup (BURN)

Vốn hóa thị trường $ 149.53K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 200.94K Nguồn cung lưu thông 72.72M Tổng cung 97,715,315.114073

Vốn hoá thị trường hiện tại của Burning Jup là $ 149.53K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BURN là 72.72M, với tổng nguồn cung là 97715315.114073. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 200.94K.