Giá Burnie Senders hôm nay

Giá Burnie Senders (BURNIE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.0014841, biến động 0.95% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BURNIE sang USD là $ 0.0014841 mỗi BURNIE.

Burnie Senders hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,439,073, với nguồn cung lưu hành 969.66M BURNIE. Trong vòng 24 giờ qua, BURNIE được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00146509 (thấp) đến $ 0.00168174 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.0244791, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00126688.

Về hiệu suất ngắn hạn, BURNIE biến động -2.72% trong giờ qua và -16.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 402.48K.

Thông tin thị trường Burnie Senders (BURNIE)

Vốn hóa thị trường $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Khối lượng (24H) $ 402.48K$ 402.48K $ 402.48K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Nguồn cung lưu thông 969.66M 969.66M 969.66M Tổng cung 969,658,192.183548 969,658,192.183548 969,658,192.183548

Vốn hoá thị trường hiện tại của Burnie Senders là $ 1.44M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 402.48K. Nguồn cung lưu hành của BURNIE là 969.66M, với tổng nguồn cung là 969658192.183548. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.44M.