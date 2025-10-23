Thông tin giá theo USD của Burn On Bags (BURN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.34% Biến động giá (1D) +34.83% Biến động giá (7 ngày) +20.32% Biến động giá (7 ngày) +20.32%

Giá thời gian thực của Burn On Bags (BURN) là --. Trong 24 giờ qua, BURN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BURN là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BURN đã biến động +0.34% trong 1 giờ qua, +34.83% trong 24 giờ và +20.32% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Burn On Bags (BURN)

Vốn hóa thị trường $ 22.74K$ 22.74K $ 22.74K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 22.74K$ 22.74K $ 22.74K Nguồn cung lưu thông 825.62M 825.62M 825.62M Tổng cung 825,616,104.3147409 825,616,104.3147409 825,616,104.3147409

Vốn hoá thị trường hiện tại của Burn On Bags là $ 22.74K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BURN là 825.62M, với tổng nguồn cung là 825616104.3147409. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 22.74K.