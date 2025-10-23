Thông tin giá theo USD của Burkat (BURKAT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -6.50% Biến động giá (7 ngày) -6.50%

Giá thời gian thực của Burkat (BURKAT) là --. Trong 24 giờ qua, BURKAT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BURKAT là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BURKAT đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -6.50% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Burkat (BURKAT)

Vốn hóa thị trường $ 7.61K$ 7.61K $ 7.61K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.61K$ 7.61K $ 7.61K Nguồn cung lưu thông 998.35M 998.35M 998.35M Tổng cung 998,347,396.405506 998,347,396.405506 998,347,396.405506

Vốn hoá thị trường hiện tại của Burkat là $ 7.61K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BURKAT là 998.35M, với tổng nguồn cung là 998347396.405506. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.61K.