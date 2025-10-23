Thông tin giá theo USD của Burger Money (BURGERS)

Giá thời gian thực của Burger Money (BURGERS) là --. Trong 24 giờ qua, BURGERS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BURGERS là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BURGERS đã biến động +0.06% trong 1 giờ qua, -3.98% trong 24 giờ và +46.79% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Burger Money (BURGERS)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Burger Money là $ 48.80K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BURGERS là 91.63B, với tổng nguồn cung là 91633357230.0502. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 48.80K.