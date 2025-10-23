Thông tin giá theo USD của Bunana (BUNANA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00192615 Cao nhất 24H $ 0.00236607 ATH $ 0.00595379 Giá thấp nhất $ 0.00114749 Biến động giá (1 giờ) -0.75% Biến động giá (1D) +15.81% Biến động giá (7 ngày) +34.38%

Giá thời gian thực của Bunana (BUNANA) là $0.00227486. Trong 24 giờ qua, BUNANA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00192615 và cao nhất là $ 0.00236607, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BUNANA là $ 0.00595379, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00114749.

Về hiệu suất ngắn hạn, BUNANA đã biến động -0.75% trong 1 giờ qua, +15.81% trong 24 giờ và +34.38% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bunana (BUNANA)

Vốn hóa thị trường $ 2.27M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.27M Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bunana là $ 2.27M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BUNANA là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.27M.