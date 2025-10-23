Thông tin giá theo USD của Bullish Degen (BULLISH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00648363 $ 0.00648363 $ 0.00648363 Thấp nhất 24H $ 0.01040849 $ 0.01040849 $ 0.01040849 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00648363$ 0.00648363 $ 0.00648363 Cao nhất 24H $ 0.01040849$ 0.01040849 $ 0.01040849 ATH $ 0.01190986$ 0.01190986 $ 0.01190986 Giá thấp nhất $ 0.00120856$ 0.00120856 $ 0.00120856 Biến động giá (1 giờ) -0.09% Biến động giá (1D) -15.58% Biến động giá (7 ngày) +14.68% Biến động giá (7 ngày) +14.68%

Giá thời gian thực của Bullish Degen (BULLISH) là $0.00869101. Trong 24 giờ qua, BULLISH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00648363 và cao nhất là $ 0.01040849, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BULLISH là $ 0.01190986, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00120856.

Về hiệu suất ngắn hạn, BULLISH đã biến động -0.09% trong 1 giờ qua, -15.58% trong 24 giờ và +14.68% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bullish Degen (BULLISH)

Vốn hóa thị trường $ 8.72M$ 8.72M $ 8.72M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.72M$ 8.72M $ 8.72M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bullish Degen là $ 8.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BULLISH là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.72M.