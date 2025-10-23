Thông tin giá theo USD của Bull Pepe (BULLPEPE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00002542 Thấp nhất 24H $ 0.00002708 Cao nhất 24H ATH $ 0.00088808 Giá thấp nhất $ 0.00002526 Biến động giá (1 giờ) +0.03% Biến động giá (1D) +1.83% Biến động giá (7 ngày) +2.40%

Giá thời gian thực của Bull Pepe (BULLPEPE) là $0.00002704. Trong 24 giờ qua, BULLPEPE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00002542 và cao nhất là $ 0.00002708, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BULLPEPE là $ 0.00088808, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00002526.

Về hiệu suất ngắn hạn, BULLPEPE đã biến động +0.03% trong 1 giờ qua, +1.83% trong 24 giờ và +2.40% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bull Pepe (BULLPEPE)

Vốn hóa thị trường $ 27.05K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 27.05K Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bull Pepe là $ 27.05K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BULLPEPE là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 27.05K.