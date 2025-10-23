Thông tin giá theo USD của BULBUL2DAO (BULBUL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00004562 $ 0.00004562 $ 0.00004562 Thấp nhất 24H $ 0.00004877 $ 0.00004877 $ 0.00004877 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00004562$ 0.00004562 $ 0.00004562 Cao nhất 24H $ 0.00004877$ 0.00004877 $ 0.00004877 ATH $ 0.00084307$ 0.00084307 $ 0.00084307 Giá thấp nhất $ 0.00004083$ 0.00004083 $ 0.00004083 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -6.30% Biến động giá (7 ngày) -20.16% Biến động giá (7 ngày) -20.16%

Giá thời gian thực của BULBUL2DAO (BULBUL) là $0.00004562. Trong 24 giờ qua, BULBUL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00004562 và cao nhất là $ 0.00004877, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BULBUL là $ 0.00084307, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00004083.

Về hiệu suất ngắn hạn, BULBUL đã biến động -- trong 1 giờ qua, -6.30% trong 24 giờ và -20.16% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BULBUL2DAO (BULBUL)

Vốn hóa thị trường $ 45.62K$ 45.62K $ 45.62K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 45.62K$ 45.62K $ 45.62K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BULBUL2DAO là $ 45.62K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BULBUL là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 45.62K.