Thông tin giá theo USD của Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.988102 $ 0.988102 $ 0.988102 Thấp nhất 24H $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.988102$ 0.988102 $ 0.988102 Cao nhất 24H $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 ATH $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.12% Biến động giá (1D) -0.02% Biến động giá (7 ngày) -0.23% Biến động giá (7 ngày) -0.23%

Giá thời gian thực của Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) là $0.998789. Trong 24 giờ qua, BUCK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.988102 và cao nhất là $ 1.002, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BUCK là $ 1.23, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BUCK đã biến động -0.12% trong 1 giờ qua, -0.02% trong 24 giờ và -0.23% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Vốn hóa thị trường $ 42.49M$ 42.49M $ 42.49M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 42.49M$ 42.49M $ 42.49M Nguồn cung lưu thông 42.50M 42.50M 42.50M Tổng cung 42,504,572.8522425 42,504,572.8522425 42,504,572.8522425

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bucket Protocol BUCK Stablecoin là $ 42.49M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BUCK là 42.50M, với tổng nguồn cung là 42504572.8522425. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 42.49M.