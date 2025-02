Bscbook (BOOK) là gì

BscBook is a decentralized social platform built on Binance Smart Chain (BSC), designed to provide a true Web3 experience. Developed hackathon-winning dev, it enables users to interact securely without relying on centralized servers. BscBook leverages IPFS for decentralized data storage and data integrity. Users can log in seamlessly with their crypto wallets, eliminating the need for traditional accounts and preventing the storage of sensitive user data. With features like token management, tipping, staking, and liquidity tools, BscBook enhances DeFi and social engagement while fostering partnerships within the BNB ecosystem.

Nguồn tham khảo Bscbook (BOOK) Website chính thức