Thông tin giá theo USD của Browsr AI (BRWS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.04742989$ 0.04742989 $ 0.04742989 Giá thấp nhất $ 0.00327585$ 0.00327585 $ 0.00327585 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) +3.53% Biến động giá (7 ngày) +3.53%

Giá thời gian thực của Browsr AI (BRWS) là $0.00352982. Trong 24 giờ qua, BRWS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BRWS là $ 0.04742989, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00327585.

Về hiệu suất ngắn hạn, BRWS đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và +3.53% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Browsr AI (BRWS)

Vốn hóa thị trường $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 35.30K$ 35.30K $ 35.30K Nguồn cung lưu thông 5.07M 5.07M 5.07M Tổng cung 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Browsr AI là $ 17.88K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BRWS là 5.07M, với tổng nguồn cung là 10000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 35.30K.