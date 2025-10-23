Thông tin giá theo USD của brickcoin (BRICK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0.00115065 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.50% Biến động giá (1D) -2.67% Biến động giá (7 ngày) -17.83%

Giá thời gian thực của brickcoin (BRICK) là --. Trong 24 giờ qua, BRICK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BRICK là $ 0.00115065, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BRICK đã biến động +0.50% trong 1 giờ qua, -2.67% trong 24 giờ và -17.83% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường brickcoin (BRICK)

Vốn hóa thị trường $ 10.52K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.52K Nguồn cung lưu thông 994.73M Tổng cung 994,725,434.862828

Vốn hoá thị trường hiện tại của brickcoin là $ 10.52K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BRICK là 994.73M, với tổng nguồn cung là 994725434.862828. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.52K.