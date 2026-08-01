Giá Brazilian real hôm nay

Giá Brazilian real (WBRL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.195602, biến động 0.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WBRL sang USD là $ 0.195602 mỗi WBRL.

Brazilian real hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,605,919, với nguồn cung lưu hành 8.21M WBRL. Trong vòng 24 giờ qua, WBRL được giao dịch trong khoảng từ $ 0.195488 (thấp) đến $ 0.196788 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.227925, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.144206.

Về hiệu suất ngắn hạn, WBRL biến động +0.00% trong giờ qua và +1.60% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 249.70.

Thông tin thị trường Brazilian real (WBRL)

Vốn hóa thị trường $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Khối lượng (24H) $ 249.70$ 249.70 $ 249.70 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Nguồn cung lưu thông 8.21M 8.21M 8.21M Tổng cung 8,210,152.499999999 8,210,152.499999999 8,210,152.499999999

Vốn hoá thị trường hiện tại của Brazilian real là $ 1.61M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 249.70. Nguồn cung lưu hành của WBRL là 8.21M, với tổng nguồn cung là 8210152.499999999. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.61M.