Giá brainfart hôm nay

Giá brainfart (BRAIN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.18% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BRAIN sang USD là $ 0 mỗi BRAIN.

brainfart hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 13,709.09, với nguồn cung lưu hành 999.31M BRAIN. Trong vòng 24 giờ qua, BRAIN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BRAIN biến động -0.65% trong giờ qua và +15.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường brainfart (BRAIN)

Vốn hóa thị trường $ 13.71K$ 13.71K $ 13.71K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13.71K$ 13.71K $ 13.71K Nguồn cung lưu thông 999.31M 999.31M 999.31M Tổng cung 999,308,203.373378 999,308,203.373378 999,308,203.373378

Vốn hoá thị trường hiện tại của brainfart là $ 13.71K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BRAIN là 999.31M, với tổng nguồn cung là 999308203.373378. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.71K.