Thông tin giá theo USD của Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Giá thời gian thực của Botanix Staked Bitcoin (STBTC) là $109,252. Trong 24 giờ qua, STBTC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 108,654 và cao nhất là $ 110,472, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STBTC là $ 128,136, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 105,793.

Về hiệu suất ngắn hạn, STBTC đã biến động -0.10% trong 1 giờ qua, -1.09% trong 24 giờ và -2.19% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Botanix Staked Bitcoin là $ 10.81M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STBTC là 98.98, với tổng nguồn cung là 98.98106687947099. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.81M.