Thông tin giá theo USD của Boros (BOROS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00009978 $ 0.00009978 $ 0.00009978 Thấp nhất 24H $ 0.00010149 $ 0.00010149 $ 0.00010149 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00009978$ 0.00009978 $ 0.00009978 Cao nhất 24H $ 0.00010149$ 0.00010149 $ 0.00010149 ATH $ 0.00047711$ 0.00047711 $ 0.00047711 Giá thấp nhất $ 0.00009832$ 0.00009832 $ 0.00009832 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +0.02% Biến động giá (7 ngày) -10.10% Biến động giá (7 ngày) -10.10%

Giá thời gian thực của Boros (BOROS) là $0.00009998. Trong 24 giờ qua, BOROS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00009978 và cao nhất là $ 0.00010149, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BOROS là $ 0.00047711, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00009832.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOROS đã biến động -- trong 1 giờ qua, +0.02% trong 24 giờ và -10.10% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Boros (BOROS)

Vốn hóa thị trường $ 91.62K$ 91.62K $ 91.62K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 91.62K$ 91.62K $ 91.62K Nguồn cung lưu thông 916.35M 916.35M 916.35M Tổng cung 916,349,558.8127137 916,349,558.8127137 916,349,558.8127137

Vốn hoá thị trường hiện tại của Boros là $ 91.62K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BOROS là 916.35M, với tổng nguồn cung là 916349558.8127137. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 91.62K.