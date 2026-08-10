Giá Booze hôm nay

Giá Booze (BOOZE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.21% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BOOZE sang USD là $ 0 mỗi BOOZE.

Booze hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 57,395, với nguồn cung lưu hành 1.00B BOOZE. Trong vòng 24 giờ qua, BOOZE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOOZE biến động -0.29% trong giờ qua và +0.64% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Booze (BOOZE)

Vốn hóa thị trường $ 57.40K$ 57.40K $ 57.40K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 57.40K$ 57.40K $ 57.40K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Booze là $ 57.40K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BOOZE là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 57.40K.