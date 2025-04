Boom Token (BOOM) là gì

Boom is a next-generation perpetual DEX on Sonic Network, offering up to 50x leverage on major pairs, Sonic tokens, and memecoins. It leverages Orderly Network’s backend for deep liquidity and gas-optimized execution, providing fast and cost-effective trades. Boom combines professional-grade infrastructure with "degen" trading opportunities, ensuring competitive spreads, minimal slippage, and advanced order types. The platform is designed for both retail and professional traders.

Nguồn tham khảo Boom Token (BOOM) Whitepaper Website chính thức