Giá Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)
Giá thời gian thực của Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) là --. Trong 24 giờ qua, BOOCHIE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BOOCHIE là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.
Về hiệu suất ngắn hạn, BOOCHIE đã biến động -1.01% trong 1 giờ qua, +0.85% trong 24 giờ và +1.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.
Vốn hoá thị trường hiện tại của Boochie by Matt Furie là $ 158.18K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BOOCHIE là 420.69T, với tổng nguồn cung là 420690000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 158.18K.
Trong hôm nay, biến động giá của Boochie by Matt Furie/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Boochie by Matt Furie/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Boochie by Matt Furie/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Boochie by Matt Furie/USD là $ 0.
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ 0
|+0.85%
|30 ngày
|$ 0
|-18.31%
|60 ngày
|$ 0
|-38.89%
|90 ngày
|$ 0
|--
Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!
Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.
In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.
Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!
This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.
