Thông tin giá theo USD của Bonkyo (BONKYO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00010179 $ 0.00010179 $ 0.00010179 Thấp nhất 24H $ 0.00011287 $ 0.00011287 $ 0.00011287 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00010179$ 0.00010179 $ 0.00010179 Cao nhất 24H $ 0.00011287$ 0.00011287 $ 0.00011287 ATH $ 0.00514956$ 0.00514956 $ 0.00514956 Giá thấp nhất $ 0.00010179$ 0.00010179 $ 0.00010179 Biến động giá (1 giờ) -0.25% Biến động giá (1D) -0.31% Biến động giá (7 ngày) -35.60% Biến động giá (7 ngày) -35.60%

Giá thời gian thực của Bonkyo (BONKYO) là $0.00010983. Trong 24 giờ qua, BONKYO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00010179 và cao nhất là $ 0.00011287, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BONKYO là $ 0.00514956, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00010179.

Về hiệu suất ngắn hạn, BONKYO đã biến động -0.25% trong 1 giờ qua, -0.31% trong 24 giờ và -35.60% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bonkyo (BONKYO)

Vốn hóa thị trường $ 109.78K$ 109.78K $ 109.78K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 109.78K$ 109.78K $ 109.78K Nguồn cung lưu thông 994.53M 994.53M 994.53M Tổng cung 994,529,714.409884 994,529,714.409884 994,529,714.409884

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bonkyo là $ 109.78K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BONKYO là 994.53M, với tổng nguồn cung là 994529714.409884. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 109.78K.