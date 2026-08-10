Giá bonkwifhat hôm nay

Giá bonkwifhat (BIF) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BIF sang USD là $ 0 mỗi BIF.

bonkwifhat hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 75,206, với nguồn cung lưu hành 1.00B BIF. Trong vòng 24 giờ qua, BIF được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01301562, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BIF biến động -- trong giờ qua và +3.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường bonkwifhat (BIF)

Vốn hóa thị trường $ 75.21K$ 75.21K $ 75.21K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 75.21K$ 75.21K $ 75.21K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của bonkwifhat là $ 75.21K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BIF là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 75.21K.