Thông tin giá theo USD của BonkwifAmerica (BIF PARTY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.51% Biến động giá (1D) +0.51% Biến động giá (7 ngày) -6.25% Biến động giá (7 ngày) -6.25%

Thông tin thị trường BonkwifAmerica (BIF PARTY)

Vốn hóa thị trường $ 5.10K$ 5.10K $ 5.10K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.10K$ 5.10K $ 5.10K Nguồn cung lưu thông 998.41M 998.41M 998.41M Tổng cung 998,408,849.313571 998,408,849.313571 998,408,849.313571

