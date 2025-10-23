Thông tin giá theo USD của Bonkers Meme Token (BNKRS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00006502 Cao nhất 24H $ 0.00009484 ATH $ 0.00153231 Giá thấp nhất $ 0.00001533 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) +7.51% Biến động giá (7 ngày) -27.32%

Giá thời gian thực của Bonkers Meme Token (BNKRS) là $0.00008811. Trong 24 giờ qua, BNKRS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00006502 và cao nhất là $ 0.00009484, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BNKRS là $ 0.00153231, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001533.

Về hiệu suất ngắn hạn, BNKRS đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, +7.51% trong 24 giờ và -27.32% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bonkers Meme Token (BNKRS)

Vốn hóa thị trường $ 49.90K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 49.90K Nguồn cung lưu thông 566.33M Tổng cung 566,325,331.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bonkers Meme Token là $ 49.90K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BNKRS là 566.33M, với tổng nguồn cung là 566325331.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 49.90K.