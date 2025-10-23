Thông tin giá theo USD của BONKBOY (BONKBOY)

Giá thời gian thực của BONKBOY (BONKBOY) là $0.00011364. Trong 24 giờ qua, BONKBOY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00010536 và cao nhất là $ 0.00011466, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BONKBOY là $ 0.00096279, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00010323.

Về hiệu suất ngắn hạn, BONKBOY đã biến động -0.84% trong 1 giờ qua, +5.08% trong 24 giờ và -10.92% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BONKBOY (BONKBOY)

Vốn hoá thị trường hiện tại của BONKBOY là $ 113.61K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BONKBOY là 999.81M, với tổng nguồn cung là 999812269.152828. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 113.61K.