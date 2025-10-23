Thông tin giá theo USD của Bonk Index (BNKK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00001186 $ 0.00001186 $ 0.00001186 Thấp nhất 24H $ 0.00001322 $ 0.00001322 $ 0.00001322 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00001186$ 0.00001186 $ 0.00001186 Cao nhất 24H $ 0.00001322$ 0.00001322 $ 0.00001322 ATH $ 0.00264481$ 0.00264481 $ 0.00264481 Giá thấp nhất $ 0.00001186$ 0.00001186 $ 0.00001186 Biến động giá (1 giờ) +0.89% Biến động giá (1D) -4.87% Biến động giá (7 ngày) -23.15% Biến động giá (7 ngày) -23.15%

Giá thời gian thực của Bonk Index (BNKK) là $0.00001241. Trong 24 giờ qua, BNKK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001186 và cao nhất là $ 0.00001322, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BNKK là $ 0.00264481, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001186.

Về hiệu suất ngắn hạn, BNKK đã biến động +0.89% trong 1 giờ qua, -4.87% trong 24 giờ và -23.15% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bonk Index (BNKK)

Vốn hóa thị trường $ 12.41K$ 12.41K $ 12.41K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 12.41K$ 12.41K $ 12.41K Nguồn cung lưu thông 999.91M 999.91M 999.91M Tổng cung 999,914,247.517764 999,914,247.517764 999,914,247.517764

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bonk Index là $ 12.41K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BNKK là 999.91M, với tổng nguồn cung là 999914247.517764. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.41K.