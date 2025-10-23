Thông tin giá theo USD của Body Scan AI (SCANAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00276659$ 0.00276659 $ 0.00276659 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.09% Biến động giá (1D) -5.12% Biến động giá (7 ngày) -13.55% Biến động giá (7 ngày) -13.55%

Giá thời gian thực của Body Scan AI (SCANAI) là --. Trong 24 giờ qua, SCANAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SCANAI là $ 0.00276659, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SCANAI đã biến động +0.09% trong 1 giờ qua, -5.12% trong 24 giờ và -13.55% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Body Scan AI (SCANAI)

Vốn hóa thị trường $ 537.28K$ 537.28K $ 537.28K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 537.28K$ 537.28K $ 537.28K Nguồn cung lưu thông 999.86M 999.86M 999.86M Tổng cung 999,864,019.368715 999,864,019.368715 999,864,019.368715

Vốn hoá thị trường hiện tại của Body Scan AI là $ 537.28K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SCANAI là 999.86M, với tổng nguồn cung là 999864019.368715. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 537.28K.