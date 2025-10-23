Thông tin giá theo USD của Bodhi The Inu (BODHI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.176105$ 0.176105 $ 0.176105 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) +3.29% Biến động giá (7 ngày) +3.29%

Giá thời gian thực của Bodhi The Inu (BODHI) là --. Trong 24 giờ qua, BODHI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BODHI là $ 0.176105, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BODHI đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và +3.29% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bodhi The Inu (BODHI)

Vốn hóa thị trường $ 5.31K$ 5.31K $ 5.31K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.31K$ 5.31K $ 5.31K Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bodhi The Inu là $ 5.31K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BODHI là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.31K.