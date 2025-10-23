Thông tin giá theo USD của BOBBY Rizz (BOBBY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.20% Biến động giá (1D) -10.38% Biến động giá (7 ngày) -9.62% Biến động giá (7 ngày) -9.62%

Giá thời gian thực của BOBBY Rizz (BOBBY) là --. Trong 24 giờ qua, BOBBY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BOBBY là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOBBY đã biến động +0.20% trong 1 giờ qua, -10.38% trong 24 giờ và -9.62% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BOBBY Rizz (BOBBY)

Vốn hóa thị trường $ 17.66K$ 17.66K $ 17.66K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 17.66K$ 17.66K $ 17.66K Nguồn cung lưu thông 999.94M 999.94M 999.94M Tổng cung 999,938,671.084738 999,938,671.084738 999,938,671.084738

Vốn hoá thị trường hiện tại của BOBBY Rizz là $ 17.66K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BOBBY là 999.94M, với tổng nguồn cung là 999938671.084738. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 17.66K.