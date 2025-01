Bndr (SWIPES) là gì

Bndr.ai makes project discovery easy through the integration of AI and blockchain technology. The Bndr.ai platform facilitates seamless connections between users and projects, enhancing the process of discovering new opportunities. Utilizing advanced matchmaking algorithms, Bndr.ai ensures that connections are secure, transparent, and tailored to the unique goals and interests of each user. By analyzing user preferences, interests, and objectives, the recommendation engine facilitates accurate recommendation. Moreover, Bndr.ai leverages both online and on-chain data to provide users with valuable insights. Next to this, real-time data updates and manual entry options ensure the accuracy of project representations, enabling users to find their next favorite project.

Nguồn tham khảo Bndr (SWIPES) Whitepaper Website chính thức