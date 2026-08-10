Giá BNBet hôm nay

Giá BNBet (BNBET) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BNBET sang USD là $ 0 mỗi BNBET.

BNBet hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 9,562.48, với nguồn cung lưu hành 950.00M BNBET. Trong vòng 24 giờ qua, BNBET được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00297601, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BNBET biến động -- trong giờ qua và +0.27% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường BNBet (BNBET)

Vốn hóa thị trường $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K Nguồn cung lưu thông 950.00M 950.00M 950.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BNBet là $ 9.56K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BNBET là 950.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.56K.