Giá BNB Tiger OG hôm nay

Giá BNB Tiger OG (BNBTIGEROG) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BNBTIGEROG sang USD là $ 0 mỗi BNBTIGEROG.

BNB Tiger OG hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 9,049,992, với nguồn cung lưu hành 10,000,000,000,000.00T BNBTIGEROG. Trong vòng 24 giờ qua, BNBTIGEROG được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BNBTIGEROG biến động -0.46% trong giờ qua và +1.25% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường BNB Tiger OG (BNBTIGEROG)

Vốn hóa thị trường $ 9.05M$ 9.05M $ 9.05M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.05M$ 9.05M $ 9.05M Nguồn cung lưu thông 10,000,000,000,000.00T 10,000,000,000,000.00T 10,000,000,000,000.00T Tổng cung 9.999999999999999e+24 9.999999999999999e+24 9.999999999999999e+24

Vốn hoá thị trường hiện tại của BNB Tiger OG là $ 9.05M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BNBTIGEROG là 10,000,000,000,000.00T, với tổng nguồn cung là 9.999999999999999e+24. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.05M.