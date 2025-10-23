Thông tin giá theo USD của BNB GOAT (BGOAT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00006401 $ 0.00006401 $ 0.00006401 Thấp nhất 24H $ 0.00008633 $ 0.00008633 $ 0.00008633 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00006401$ 0.00006401 $ 0.00006401 Cao nhất 24H $ 0.00008633$ 0.00008633 $ 0.00008633 ATH $ 0.00087913$ 0.00087913 $ 0.00087913 Giá thấp nhất $ 0.00006027$ 0.00006027 $ 0.00006027 Biến động giá (1 giờ) +0.23% Biến động giá (1D) +5.20% Biến động giá (7 ngày) -33.85% Biến động giá (7 ngày) -33.85%

Giá thời gian thực của BNB GOAT (BGOAT) là $0.00007291. Trong 24 giờ qua, BGOAT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00006401 và cao nhất là $ 0.00008633, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BGOAT là $ 0.00087913, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00006027.

Về hiệu suất ngắn hạn, BGOAT đã biến động +0.23% trong 1 giờ qua, +5.20% trong 24 giờ và -33.85% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BNB GOAT (BGOAT)

Vốn hóa thị trường $ 72.92K$ 72.92K $ 72.92K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 72.92K$ 72.92K $ 72.92K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BNB GOAT là $ 72.92K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BGOAT là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 72.92K.