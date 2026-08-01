Giá Bluzelle hôm nay

Giá Bluzelle (BLZ) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00613065, biến động 1.72% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BLZ sang USD là $ 0.00613065 mỗi BLZ.

Bluzelle hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 2,916,486, với nguồn cung lưu hành 475.72M BLZ. Trong vòng 24 giờ qua, BLZ được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00607855 (thấp) đến $ 0.00632527 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.783089, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00579292.

Về hiệu suất ngắn hạn, BLZ biến động +0.00% trong giờ qua và -4.75% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 53.12K.

Thông tin thị trường Bluzelle (BLZ)

Vốn hóa thị trường $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M Khối lượng (24H) $ 53.12K$ 53.12K $ 53.12K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Nguồn cung lưu thông 475.72M 475.72M 475.72M Tổng cung 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bluzelle là $ 2.92M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 53.12K. Nguồn cung lưu hành của BLZ là 475.72M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.07M.