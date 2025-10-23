Thông tin giá theo USD của Blunt (BLUNT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0.00133089 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.30% Biến động giá (1D) +15.82% Biến động giá (7 ngày) +34.25%

Giá thời gian thực của Blunt (BLUNT) là --. Trong 24 giờ qua, BLUNT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BLUNT là $ 0.00133089, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BLUNT đã biến động +0.30% trong 1 giờ qua, +15.82% trong 24 giờ và +34.25% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Blunt (BLUNT)

Vốn hóa thị trường $ 17.09K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 17.09K Nguồn cung lưu thông 993.75M Tổng cung 993,754,980.150596

Vốn hoá thị trường hiện tại của Blunt là $ 17.09K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BLUNT là 993.75M, với tổng nguồn cung là 993754980.150596. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 17.09K.