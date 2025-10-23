Thông tin giá theo USD của Blue Apu ($BAPU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00000987 Cao nhất 24H $ 0.00001208 ATH $ 0.00019161 Giá thấp nhất $ 0.00000987 Biến động giá (1 giờ) +0.30% Biến động giá (1D) -14.80% Biến động giá (7 ngày) -27.61%

Giá thời gian thực của Blue Apu ($BAPU) là $0.00001028. Trong 24 giờ qua, $BAPU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000987 và cao nhất là $ 0.00001208, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của $BAPU là $ 0.00019161, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000987.

Về hiệu suất ngắn hạn, $BAPU đã biến động +0.30% trong 1 giờ qua, -14.80% trong 24 giờ và -27.61% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Blue Apu ($BAPU)

Vốn hóa thị trường $ 9.51K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.51K Nguồn cung lưu thông 924.64M Tổng cung 924,640,185.7404035

Vốn hoá thị trường hiện tại của Blue Apu là $ 9.51K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của $BAPU là 924.64M, với tổng nguồn cung là 924640185.7404035. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.51K.