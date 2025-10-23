Thông tin giá theo USD của Blood Crystal (BC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00322674 $ 0.00322674 $ 0.00322674 Thấp nhất 24H $ 0.00346287 $ 0.00346287 $ 0.00346287 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00322674$ 0.00322674 $ 0.00322674 Cao nhất 24H $ 0.00346287$ 0.00346287 $ 0.00346287 ATH $ 0.092679$ 0.092679 $ 0.092679 Giá thấp nhất $ 0.00269582$ 0.00269582 $ 0.00269582 Biến động giá (1 giờ) -0.14% Biến động giá (1D) +4.38% Biến động giá (7 ngày) +3.13% Biến động giá (7 ngày) +3.13%

Giá thời gian thực của Blood Crystal (BC) là $0.00337537. Trong 24 giờ qua, BC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00322674 và cao nhất là $ 0.00346287, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BC là $ 0.092679, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00269582.

Về hiệu suất ngắn hạn, BC đã biến động -0.14% trong 1 giờ qua, +4.38% trong 24 giờ và +3.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Blood Crystal (BC)

Vốn hóa thị trường $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Nguồn cung lưu thông 844.04M 844.04M 844.04M Tổng cung 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001

Vốn hoá thị trường hiện tại của Blood Crystal là $ 2.85M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BC là 844.04M, với tổng nguồn cung là 844043746.0000001. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.85M.