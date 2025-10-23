Giá Blood Crystal theo thời gian thực hôm nay là 0.00337537 USD. Theo dõi cập nhật giá BC sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BC dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Blood Crystal theo thời gian thực hôm nay là 0.00337537 USD. Theo dõi cập nhật giá BC sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BC dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về BC

Thông tin giá BC

Whitepaper BC

Website chính thức BC

Tokenomics của BC

Dự báo giá BC

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Blood Crystal

Giá Blood Crystal (BC)

Chưa niêm yết

Giá theo thời gian thực 1 BC sang USD

$0.00337449
$0.00337449$0.00337449
+4.30%1D
mexc
Dữ liệu token này được lấy từ bên thứ ba. MEXC chỉ đóng vai trò tổng hợp thông tin. Khám phá các token được niêm yết khác trên thị trường MEXC Spot!
USD
Biểu đồ giá Blood Crystal (BC) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 10:04:44 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Blood Crystal (BC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.00322674
$ 0.00322674$ 0.00322674
Thấp nhất 24H
$ 0.00346287
$ 0.00346287$ 0.00346287
Cao nhất 24H

$ 0.00322674
$ 0.00322674$ 0.00322674

$ 0.00346287
$ 0.00346287$ 0.00346287

$ 0.092679
$ 0.092679$ 0.092679

$ 0.00269582
$ 0.00269582$ 0.00269582

-0.14%

+4.38%

+3.13%

+3.13%

Giá thời gian thực của Blood Crystal (BC) là $0.00337537. Trong 24 giờ qua, BC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00322674 và cao nhất là $ 0.00346287, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BC là $ 0.092679, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00269582.

Về hiệu suất ngắn hạn, BC đã biến động -0.14% trong 1 giờ qua, +4.38% trong 24 giờ và +3.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Blood Crystal (BC)

$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M

--
----

$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M

844.04M
844.04M 844.04M

844,043,746.0000001
844,043,746.0000001 844,043,746.0000001

Vốn hoá thị trường hiện tại của Blood Crystal là $ 2.85M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BC là 844.04M, với tổng nguồn cung là 844043746.0000001. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.85M.

Lịch sử giá theo USD của Blood Crystal (BC)

Trong hôm nay, biến động giá của Blood Crystal/USD là $ +0.00014178.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Blood Crystal/USD là $ -0.0025270500.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Blood Crystal/USD là $ -0.0027440124.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Blood Crystal/USD là $ -0.012743078822766092.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.00014178+4.38%
30 ngày$ -0.0025270500-74.86%
60 ngày$ -0.0027440124-81.29%
90 ngày$ -0.012743078822766092-79.05%

Blood Crystal (BC) là gì

"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.

In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.

There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.

Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo Blood Crystal (BC)

Whitepaper
Website chính thức

Dự đoán giá Blood Crystal (USD)

Blood Crystal (BC) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Blood Crystal (BC) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Blood Crystal.

Xem ngay dự đoán giá Blood Crystal!

BC/Tiền tệ địa phương

Tokenomics của Blood Crystal (BC)

Hiểu rõ tokenomics của Blood Crystal (BC) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token BC ngay!

Người dùng cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Blood Crystal (BC)

Hôm nay giá của Blood Crystal (BC) là bao nhiêu?
Giá BC theo thời gian thực bằng USD là 0.00337537 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của BC sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của BC sang USD là $ 0.00337537. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Blood Crystal là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của BC là $ 2.85M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của BC là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của BC là 844.04M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BC là bao nhiêu?
BC đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.092679 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của BC là bao nhiêu?
BC từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.00269582 USD.
Khối lượng giao dịch của BC là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của BC là -- USD.
BC có tăng giá trong năm nay không?
BC có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá BC để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 10:04:44 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Blood Crystal (BC)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.