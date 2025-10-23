Thông tin giá theo USD của BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0.00141223 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0.00141223 ATH $ 0.00342977 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +33.51% Biến động giá (1D) +58.19% Biến động giá (7 ngày) +215.15%

Giá thời gian thực của BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) là $0.0011921. Trong 24 giờ qua, BLOCKYBOY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0.00141223, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BLOCKYBOY là $ 0.00342977, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BLOCKYBOY đã biến động +33.51% trong 1 giờ qua, +58.19% trong 24 giờ và +215.15% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Vốn hóa thị trường $ 478.04K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 478.04K Nguồn cung lưu thông 420.69M Tổng cung 420,690,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BlockyBoy by Matt Furie là $ 478.04K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BLOCKYBOY là 420.69M, với tổng nguồn cung là 420690000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 478.04K.