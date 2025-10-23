Thông tin giá theo USD của Blocklens AI (BLS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00005095 $ 0.00005095 $ 0.00005095 Thấp nhất 24H $ 0.00005682 $ 0.00005682 $ 0.00005682 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00005095$ 0.00005095 $ 0.00005095 Cao nhất 24H $ 0.00005682$ 0.00005682 $ 0.00005682 ATH $ 0.00008073$ 0.00008073 $ 0.00008073 Giá thấp nhất $ 0.00003724$ 0.00003724 $ 0.00003724 Biến động giá (1 giờ) +0.20% Biến động giá (1D) -7.58% Biến động giá (7 ngày) +6.65% Biến động giá (7 ngày) +6.65%

Giá thời gian thực của Blocklens AI (BLS) là $0.00005233. Trong 24 giờ qua, BLS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00005095 và cao nhất là $ 0.00005682, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BLS là $ 0.00008073, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00003724.

Về hiệu suất ngắn hạn, BLS đã biến động +0.20% trong 1 giờ qua, -7.58% trong 24 giờ và +6.65% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Blocklens AI (BLS)

Vốn hóa thị trường $ 52.33K$ 52.33K $ 52.33K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 52.33K$ 52.33K $ 52.33K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Blocklens AI là $ 52.33K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BLS là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 52.33K.