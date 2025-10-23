Thông tin giá theo USD của BlockAI (BAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.129136 $ 0.129136 $ 0.129136 Thấp nhất 24H $ 0.129288 $ 0.129288 $ 0.129288 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.129136$ 0.129136 $ 0.129136 Cao nhất 24H $ 0.129288$ 0.129288 $ 0.129288 ATH $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Giá thấp nhất $ 0.061623$ 0.061623 $ 0.061623 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.07% Biến động giá (7 ngày) +6.06% Biến động giá (7 ngày) +6.06%

Giá thời gian thực của BlockAI (BAI) là $0.129189. Trong 24 giờ qua, BAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.129136 và cao nhất là $ 0.129288, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BAI là $ 1.5, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.061623.

Về hiệu suất ngắn hạn, BAI đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.07% trong 24 giờ và +6.06% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BlockAI (BAI)

Vốn hóa thị trường $ 86.55K$ 86.55K $ 86.55K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 775.14K$ 775.14K $ 775.14K Nguồn cung lưu thông 669.96K 669.96K 669.96K Tổng cung 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BlockAI là $ 86.55K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BAI là 669.96K, với tổng nguồn cung là 6000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 775.14K.