Blink Galaxy là gì?

Outer Ring MMO là một tựa game MMORPG hành động sandbox góc nhìn thứ ba thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, lấy bối cảnh vũ trụ mở dựa trên Saga Outer Ring. Trong vũ trụ này, 5 chủng tộc được chia thành 4 phe phái khác nhau cạnh tranh để giành quyền kiểm soát các hành tinh và tài nguyên. Người chơi có thể săn tìm những vũ khí huyền thoại, tham gia các trận chiến PvP quy mô lớn, khám phá những ngục tối đầy hiểm nguy để đánh bại các trùm boss, đồng thời thu thập những chiến lợi phẩm và tài nguyên tuyệt vời để nâng cấp vũ khí và tàu của mình.

Điều gì làm nên sự độc đáo của Blink Galaxy?

Tất cả các tài sản trong game đều được tạo ra từ chính công sức của người chơi hoặc do chính họ sáng tạo ra. Điều này bao gồm kiếm, súng ống, áo giáp, phương tiện, tàu thuyền, đất đai, các tòa nhà và cả những vật phẩm bên trong các tòa nhà—tất cả đều có thể được chuyển đổi thành NFT. Ngoài ra, các nguồn tài nguyên cần thiết để chế tạo những vật phẩm này—như sắt, đồng, khí đốt và gỗ—cũng hoạt động như các Token Fungible. Nhờ vậy, người chơi có thể trở thành chủ sở hữu thực sự của những vật phẩm kỹ thuật số này và tạo ra giá trị từ thời gian mà họ đã đầu tư bằng cách bán chúng đi.

Giá giao dịch thực tế của Blink Galaxy hôm nay là bao nhiêu?

Giá giao dịch hiện tại của Blink Galaxy đang ở mức ₫, được cập nhật theo thời gian thực. Mức giá này phản ánh dữ liệu tổng hợp từ nhiều thị trường khác nhau, đảm bảo thể hiện chính xác tình hình cung cầu toàn cầu.

Có bao nhiêu hoạt động giao dịch diễn ra cho GQ?

GQ đã ghi nhận khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là ₫--. Chỉ số này rất quan trọng để đánh giá điều kiện thanh khoản—khối lượng giao dịch cao hơn thường cho thấy thị trường sôi động hơn và việc khớp lệnh diễn ra suôn sẻ hơn.

Diễn biến giá của Blink Galaxy hôm nay như thế nào?

Trong 24 giờ qua, Blink Galaxy đã có biến động giá là -0.10%. Xu hướng tích cực cho thấy nhu cầu mua mạnh hơn, trong khi xu hướng tiêu cực có thể phản ánh áp lực bán ngắn hạn hoặc suy thoái chung của thị trường.

Giá giao dịch của Blink Galaxy dao động trong khoảng nào hôm nay?

Trong vòng một ngày qua, Blink Galaxy đã dao động giữa ₫ và ₫, giúp các nhà giao dịch nắm bắt được mức độ biến động trong ngày cũng như các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự tiềm năng.