Thông tin giá theo USD của Blazr (BLAZR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00011256$ 0.00011256 $ 0.00011256 Giá thấp nhất $ 0.00000407$ 0.00000407 $ 0.00000407 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -6.96% Biến động giá (7 ngày) -6.96%

Giá thời gian thực của Blazr (BLAZR) là $0.00000468. Trong 24 giờ qua, BLAZR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BLAZR là $ 0.00011256, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000407.

Về hiệu suất ngắn hạn, BLAZR đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -6.96% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Blazr (BLAZR)

Vốn hóa thị trường $ 4.43K$ 4.43K $ 4.43K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.67K$ 4.67K $ 4.67K Nguồn cung lưu thông 947.78M 947.78M 947.78M Tổng cung 999,293,395.708523 999,293,395.708523 999,293,395.708523

Vốn hoá thị trường hiện tại của Blazr là $ 4.43K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BLAZR là 947.78M, với tổng nguồn cung là 999293395.708523. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.67K.