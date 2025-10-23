Thông tin giá theo USD của Blade (BLADE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.01012467 $ 0.01012467 $ 0.01012467 Thấp nhất 24H $ 0.01141532 $ 0.01141532 $ 0.01141532 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.01012467$ 0.01012467 $ 0.01012467 Cao nhất 24H $ 0.01141532$ 0.01141532 $ 0.01141532 ATH $ 0.702613$ 0.702613 $ 0.702613 Giá thấp nhất $ 0.00579944$ 0.00579944 $ 0.00579944 Biến động giá (1 giờ) -8.44% Biến động giá (1D) -10.80% Biến động giá (7 ngày) +18.13% Biến động giá (7 ngày) +18.13%

Giá thời gian thực của Blade (BLADE) là $0.01015641. Trong 24 giờ qua, BLADE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01012467 và cao nhất là $ 0.01141532, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BLADE là $ 0.702613, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00579944.

Về hiệu suất ngắn hạn, BLADE đã biến động -8.44% trong 1 giờ qua, -10.80% trong 24 giờ và +18.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Blade (BLADE)

Vốn hóa thị trường $ 51.79K$ 51.79K $ 51.79K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Nguồn cung lưu thông 5.05M 5.05M 5.05M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Blade là $ 51.79K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BLADE là 5.05M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.03M.