Thông tin giá theo USD của BizAuto (BIZA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.0324594$ 0.0324594 $ 0.0324594 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) -4.08% Biến động giá (7 ngày) +1.70% Biến động giá (7 ngày) +1.70%

Giá thời gian thực của BizAuto (BIZA) là --. Trong 24 giờ qua, BIZA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BIZA là $ 0.0324594, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BIZA đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, -4.08% trong 24 giờ và +1.70% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BizAuto (BIZA)

Vốn hóa thị trường $ 568.77K$ 568.77K $ 568.77K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 668.91K$ 668.91K $ 668.91K Nguồn cung lưu thông 3.23B 3.23B 3.23B Tổng cung 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BizAuto là $ 568.77K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BIZA là 3.23B, với tổng nguồn cung là 3800000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 668.91K.