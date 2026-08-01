Giá BitVault Signal hôm nay

Giá BitVault Signal ($BV7X) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 6.31% trong 24 giờ qua. Tỷ giá $BV7X sang USD là $ 0 mỗi $BV7X.

BitVault Signal hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 386,488, với nguồn cung lưu hành 100.00B $BV7X. Trong vòng 24 giờ qua, $BV7X được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, $BV7X biến động +1.94% trong giờ qua và -18.60% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường BitVault Signal ($BV7X)

Vốn hóa thị trường $ 386.49K$ 386.49K $ 386.49K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 386.49K$ 386.49K $ 386.49K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BitVault Signal là $ 386.49K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của $BV7X là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 386.49K.