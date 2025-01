Bitrium (BTRM) là gì

Bitrium (BTRM) functions as the native token of Bitrium, a decentralized platform for presale digital assets. Through the application of blockchain technology, Bitrium's objective is to provide users with the capability to invest in promising and high-potential digital assets at an early phase within a secure, transparent, and easily accessible framework. Furthermore, it seeks to empower users to fully capitalize on the opportunities presented by blockchain technology. BTRM is integral to the Bitrium ecosystem, enabling user transactions on the platform and underpinning incentive mechanisms.

Nguồn tham khảo Bitrium (BTRM) Whitepaper Website chính thức